Россия отвергает обвинения в использовании энергоресурсов, в частности проект «Северный поток — 2», для политического давления. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счет отвергаем», — сказал Антонов, комментируя соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2». Его слова появились на официальной странице российского посольства в Штатах в Facebook.

Антонов сказал, что сделка вызывает серьезные вопросы и непонимание в части политических выпадов в адрес РФ. Дипломат предположил, что враждебная тональность по отношению к России идет вразрез с тоном переговоров президентов России и США, которые состоялись 16 июня в Женеве.

США и Германия 21 июля договорились относительно своих позицией по «Северному потоку — 2». Стороны подтвердили, что примут меры против российской агрессии, а также деструктивных действий на Украине и за ее границами.

Германия и США, в частности, заявили, что РФ будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия. В этом случае Германия потребует от Евросоюза принять эффективные меры, в том числе и санкции.