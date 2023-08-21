Общество 21 августа 2023, 09:53 Посол РФ Бердыев уличил США в создании барьеров для связи экономик АТЭС Посол России Бердыев: США создали помехи для связи экономик АТЭС Unsplash

Читать 360tv в

США намеренно создают барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев заявил РИА «Новости».

По его мнению, политика США и их разделительные линии в Тихоокеанском регионе препятствуют нормальному функционированию цепочек добавленной стоимости и создают барьеры для связей экономик АТЭС.

Реклама

«Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности», — отметил Бердыев.

Он указал, что США занимаются подменой инклюзивного формата сотрудничества в регионе на западоцентричный способ взаимодействия.

Россия стремится не допустить подчинения АТЭС «необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование», добавил дипломат.

Ранее Бердыев заявил, что Россия обеспокоена антирыночными мерами США против нее. Потолок цен на нефть создает риски для энергобезопасности, указал он.