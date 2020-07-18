Посол рассказал о запрете торговать армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство Армении в России стало получать жалобы о том, что экспортерам армянских товаров запрещают торговать на рынке «Фуд Сити», который расположен у Калужского шоссе в Москве. Эту информацию подтвердили также экспедиторы и водители фур.

Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян.

«Вчера с утра это подтвердилось официально — более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов. Дополнительная проблема состояла в том, что там в основном скоропортящиеся товары», — пояснил он.

Посольство Армении в России заинтересовалось этими сообщениями. В ведомстве попытались разобраться в ситуации. Представители посольства сообщили о жалобах властям Москвы, а также поехали на рынок. Однако администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства и отказалась с ними говорить. Более того, с рынка их выпроводили силой, заявил Тоганян.

Посол отметил, что ситуация выглядит так, будто «на территории России, в Москве, есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана». Он рассказал, что некоторые фуры с товарами уехали в другие ТЦ, однако кому-то все-таки удалось реализовать свою продукцию. При этом еще около 150 уже направляются в Россию с новыми партиями груза.

При этом Тоганян подчеркнул, что не может говорить о причастности к случившемуся лично владельцев «Фуд Сити» — уроженцев Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева.

Информация о том, что «Фуд Сити» не разрешает разгрузку фурам с армянскими товарами, появилась в социальных сетях вечером 17 июля.