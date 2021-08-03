Посол рассказал о насмешке США при выдаче виз российским дипломатам

Российская сторона за последние дни выдала американским дипломатам более 20 виз и получила в насмешку продление визы для советника-посланника. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны», — цитирует российское посольство слова Антонова в Facebook.

Он назвал это попыткой продать России пустой воздух, которая не пройдет. Антонов подчеркнул, что ждет от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских дипломатических представительств.

Накануне США ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране дипломатов из РФ. До 3 сентября территорию Штатов должны будут покинуть 24 сотрудника дипмиссии, у которых истекают визы. Тогда Антонов объяснил, что почти все они вернутся на родину без замены, так как американские власти резко ужесточили процедуры выдачи виз.