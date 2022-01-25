Посол объявил о неформальном признании российских вакцин в Китае

Китай неформально признал российские вакцины от коронавируса. У прилетевших в Пекин спортсменов из России те же права, что и у других атлетов. Такое заявление сделал посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«На данном этапе мы отмечаем, что наши спортсмены, привитые российскими вакцинами, на Олимпийских играх пользуются теми же правами, что и все остальные атлеты. Поэтому, я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось», — сказал он, его процитировал ТАСС.

Денисов высказал мнение о том, что в ближайшее время вопрос с признанием российских препаратов от коронавируса решат с помощью международных организаций. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения уже одобрила две китайские вакцины и готовится сделать такие шаги и в отношении российского «Спутника V».

Посол добавил, что, хотя Китай официально не признал ни одну из зарубежных вакцин, прибывшие в страну для участия в Олимпиаде иностранные спортсмены пользуются равными правами.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля. Россиянам прогнозируют победы в хоккее, биатлоне и фигурном катании.