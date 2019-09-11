Посол объяснил гибель российских туристов в Турции

Дипломат уточнил, что с начала нынешнего туристического сезона было зафиксировано 88 летальных случаев, а также примерно 40 случаев, когда россиянам потребовалась медицинская эвакуация на родину.

«Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около 6 миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — пояснил Ерхов.

Распространенными причинами смертей туристов он назвал проблемы с сердцем и сосудами.

«Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказал дипломат.

По его словам, летом в Турции «жарко, душно, высокая влажность». «Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», — добавил посол.

Также, отметил он, к проблемам может привести злоупотребление на курорте алкоголем. Еще одна опасность — это автоаварии.

В июле генконсул России в Анталье заявил о том, что в Турции с начала года умерли «десятки россиян». Новость о массовой гибели быстро подхватили СМИ, однако вскоре выяснилось, что речь идет об обычной статистике.