Посол Мешков рассказал, как рост цен на газ влияет на Францию

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Франция из европейских стран меньше всего зависит от цен на российский газ. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Цены на коммуналку во Франции растут, но надо исходить из того, что Франция может быть среди главных стран Евросоюза, которые меньше всего подвержены влиянию цен от российского газа», — подчеркнул он.

Мешков добавил, что в стране развита атомная энергетика, поэтому там хватает поставок из других стран. Тем не менее, доля российского газа в стране составляет 17%, что не так уж мало.