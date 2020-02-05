    05 февраля 2020, 18:42

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд

    Анатолий Минкин

    Новые послы 23 стран съехались в Кремль, чтобы вручить Владимиру Путину верительные грамоты. На торжественной церемонии всех поразил посол Марокко, который вышел в национальном костюме — белом халате с капюшоном. Видео с места опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    Свой твит он сопроводил шуточной подписью про коронавирус. Костюм настолько впечатлил пользователей, что они начали шутить о том, на кого еще похож дипломат из североафриканской страны.

    Самой популярной версией оказалась причастность дипломата к расистам из ку-клукс-клана.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 1
    Источник фото: Twitter.com

    Некоторые решили, что он лидер сторонников белой расы.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 2
    Источник фото: Twitter.com

    Но на этом фантазия пользователей Twitter не иссякла. Фанаты «Звездных войн» увидели знакомый костюм, но к единому мнению, кто это может быть, они не пришли.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 3
    Источник фото: Twitter.com

    Знаниями блеснули фанаты «Властелина колец».

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 4
    Источник фото: Twitter.com

    Если балахон и капюшон. Значит, точно — Смерть.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 5
    Источник фото: Twitter.com

    Вторым по популярности вариантом, на кого похож посол Марокко, после участника ку-клукс-клана стал презерватив.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 6
    Источник фото: Twitter.com

    Одна из пользовательниц не согласилась с этой версией, но ей быстро объяснили, что очень похоже.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 7
    Источник фото: Twitter.com

    Шутка про чумного доктора во время эпидемии коронавируса тоже оказалась в тему. Но средневековые врачи носили более грубую одежду.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 8
    Источник фото: Twitter.com

    Многие оценили наряд посла из Марокко и даже захотели себе такой же.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 9
    Источник фото: Twitter.com

    Один из пользователей похвастался, что у него уже такой есть.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 10
    Источник фото: Twitter.com

    Но нашлись и те, кто раскритиковал автора видео. Журналисту объяснили, что смеяться над одеждой иностранцев не очень прилично.

    Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд | Изображение 11
    Источник фото: Twitter.com

    На самом деле посол Марокко вышел к Путину в традиционной одежде берберов, которая называется джеллаба. Обычно их делают из грубой ткани и они темного цвета. Но для торжественного приема дипломат надел белый наряд в знак уважения. Капюшон на балахоне спасает владельца от солнечного света и песка в пустыне. Иногда в нем даже носили запасы еды и воды, как в рюкзаке.