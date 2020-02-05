Посол Марокко пришел к Путину в Кремль. Теперь обсуждают только его наряд
Свой твит он сопроводил шуточной подписью про коронавирус. Костюм настолько впечатлил пользователей, что они начали шутить о том, на кого еще похож дипломат из североафриканской страны.
Самой популярной версией оказалась причастность дипломата к расистам из ку-клукс-клана.
Некоторые решили, что он лидер сторонников белой расы.
Но на этом фантазия пользователей Twitter не иссякла. Фанаты «Звездных войн» увидели знакомый костюм, но к единому мнению, кто это может быть, они не пришли.
Знаниями блеснули фанаты «Властелина колец».
Если балахон и капюшон. Значит, точно — Смерть.
Вторым по популярности вариантом, на кого похож посол Марокко, после участника ку-клукс-клана стал презерватив.
Одна из пользовательниц не согласилась с этой версией, но ей быстро объяснили, что очень похоже.
Шутка про чумного доктора во время эпидемии коронавируса тоже оказалась в тему. Но средневековые врачи носили более грубую одежду.
Многие оценили наряд посла из Марокко и даже захотели себе такой же.
Один из пользователей похвастался, что у него уже такой есть.
Но нашлись и те, кто раскритиковал автора видео. Журналисту объяснили, что смеяться над одеждой иностранцев не очень прилично.
На самом деле посол Марокко вышел к Путину в традиционной одежде берберов, которая называется джеллаба. Обычно их делают из грубой ткани и они темного цвета. Но для торжественного приема дипломат надел белый наряд в знак уважения. Капюшон на балахоне спасает владельца от солнечного света и песка в пустыне. Иногда в нем даже носили запасы еды и воды, как в рюкзаке.