Посол Келин предостерег Британию от повторения провокаций в водах России

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин предупредил Великобританию, что в следующий раз ее кораблям будет гораздо сложнее без предупреждения войти в территориальные воды России. Об этом он заявил в эфире «Би-би-си».

Келин предостерег британцев от повторения провокаций, как с эсминцем Defender, который вошел в российские воды без предупреждения, хотя должен был оповестить об этом как минимум за час. Корабль таким образом нарушил законодательство РФ. И вопреки заявлениям властей Британии, это был не просто невинный проход корабля, а демонстрация того, что он якобы вошел в воды Украины.

Россия не говорила, что может открыть огонь по кораблю, однако в следующий раз британскому военному кораблю будет гораздо сложнее без предупреждения войти в воды РФ, заявил дипломат.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российские границы в районе Крыма. Экипаж игнорировал предупреждения, после чего сторожевой корабль РФ произвел предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения иностранного судна.