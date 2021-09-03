Посол Германии Фельдгузен заявила, что война в Донбассе тормозит Украину на пути в НАТО

Ускорению процесса вступления Украины в НАТО мешает неразрешенный конфликт в Донбассе. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

Дипломат пояснила, что некоторые участники Североатлантического альянса считают, что на юго-востоке страны есть российские войска. Из-за этого они не хотят, чтобы Украина стала членом организации, пока не закончится война в Донбассе, сообщило местное издание «HB».

«Украина хочет попасть в Европейский союз и в НАТО, но военный конфликт и стратегическая цель Путина — восстановить Советский Союз или Российскую империю — достаточно сильно мешают процессу вступления в союз и альянс», — заявила она.

Помимо этого, по словам Фельдгузен, стабилизации обстановки в Донбассе мешает отсутствие новых встреч в «нормандском формате». В этом, как считает посол, тоже виновата Россия, которая не проявляет политической воли для проведения переговоров «нормандской четверки». В несоблюдении Минских соглашений, по мнению Фельдгузен, тоже виновата РФ. Посол добавила, что отказываться от этих договоренностей не резон.

Ранее советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с крючка Минских соглашений. Он назвал это прорывом и успехом, но не пояснил, что именно имеет в виду.