Посол Британии прибыл в МИД РФ после заявлений Лондона о «враждебной линии Москвы»

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ после того, как российского посла Андрея Келина вызвали в Форин-офис и обвинили во «враждебной линии поведения Москвы», сообщило РИА Новости.

Сам Келин ранее заявлял, что в политической плоскости отношения Англии и России «практически умерли». По мнению дипломата, Лондон придерживается враждебного курса в отношении России. Британские власти любят заявлять о нарушении прав человека в России. Но такая позиция является неконструктивной, убежден он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает вызов послов РФ в Польше и Великобритании цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.

Новый пакет антироссийских санкций был введен Штатами 15 апреля. В черный список попали как физические, так и юридические лица. Помимо этого, президент США Джо Байден заявил, что высылает из страны 10 российских дипломатов.

Действия Джо Байдена не нашли поддержки даже у жителей США. Читатели FoxNews признались, что такая политика пугает их и не принесет для страны ничего хорошего.