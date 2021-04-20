Посол Болгарии прибыл в МИД РФ на фоне «шпионского скандала»

В Министерство иностранных дел России во вторник, 20 апреля, прибыл посол Болгарии Атанас Крыстин. Это произошло на фоне «шпионского скандала» и в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов.

Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Крыстин прошел в здание, отказавшись от комментариев. За несколько минут до его прибытия к российскому МИД также прибыла машина с флагами Евросоюза.

Ранее Генпрокуратура Болгарии объявила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность.

В конце февраля евродепутат Ангел Джамбазки предложил обсудить расширение санкций против России за предполагаемую шпионскую деятельность в Болгарии. Он напомнил, что в 2020 году болгарский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии РФ, так как они якобы занимались сбором конфиденциальной информации о вооруженных силах республики. Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до суда все обсуждения по данному делу.