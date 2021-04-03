Пособия на детей в неполных семьях предложили удвоить

Неполным семьям предложили увеличить пособие на детей в два раза. Такую инициативу озвучил председатель партии «Справедливая Россия—За правду» Сергей Миронов. Законопроект уже направили в правительство для получения отзыва.

«Мы предлагаем выплачивать неполым семьям пособие в размере двух региональных прожиточных минимумов», — привели слова Миронова на сайте партии.

Депутат напомнил, что сейчас прожиточный минимум для ребенка в среднем составляет 10 тысяч рублей. Сумма может отличаться в разных регионах.

«Если законопроект примут, то дети из неполных семей с низкими доходами смогут получать от государства в среднем по 20 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, это вполне понятная и конкретная помощь», — отметил Миронов.

Он добавил, что с 2018 года семьи с низкими доходами могли рассчитывать на пособие в размере до одного прожиточного минимума. В 2020 году программу расширили. Теперь деньги получают семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов. Пособие предоставляется каждому члену семьи, пока ребенку еще нет трех лет. По словам Миронова, такая мера поддержки является правильной, но недостаточной.