Пособие за своевременную диспансеризацию предложили платить в России

Россиянам, которые без пропусков проходят бесплатную платную диспансеризацию, следует один раз в три года платить пособие в размере 10 тысяч рублей. С таким предложением выступила детский омбудсмен по Татарстану, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Уполномоченный уже направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщил телеканал RТ.

В нем Волынец попросила рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», которая предусматривает широкое информирование о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей. Деньги предлагается платить за прохождение своевременное плановой диспансеризации без пропусков.

Уполномоченный напомнила, что выявление заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет достичь успеха в терапии. Помимо этого, можно сэкономить бюджетные средства на лечение своевременно не выявленных заболеваний, а также продлить активную жизнь населения и повысить ее качество, перечислила общественница.

Чтобы отследить, как россияне проходят диспансеризацию, по ее мнению, можно выдавать им на портале госуслуг QR-коды, на основании которых один раз в три года они смогли бы подать заявление на пособие.