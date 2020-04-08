Пособие предложили ввести для нуждающихся семей в самоизоляции
Представители Национального родительского комитета (НРК) обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Они призвали установить дополнительную материальную поддержку нуждающимся семьям с детьми во время самоизоляции. Об этом сообщил сайт RT.
В НРК предложили назначить пособие для семей с детьми, в которых взрослые лишились работы или заработной платы в период самоизоляции. Доход таких семей упал ниже прожиточного минимума.
По мнению председателя комитета Ирины Волынец, размер пособия необходимо рассчитывать с учетом минимум одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Помощь в разовом порядке попросили организовать до конца апреля этого года.
«В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлен, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции», — уточнила Волынец.