Пособие предложили ввести для нуждающихся семей в самоизоляции

В НРК предложили назначить пособие для семей с детьми, в которых взрослые лишились работы или заработной платы в период самоизоляции. Доход таких семей упал ниже прожиточного минимума.

По мнению председателя комитета Ирины Волынец, размер пособия необходимо рассчитывать с учетом минимум одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Помощь в разовом порядке попросили организовать до конца апреля этого года.

«В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлен, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции», — уточнила Волынец.