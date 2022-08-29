Пособие по уходу за ребенком предложили увеличить в России

В России предложили увеличить размер ежемесячного пособия до стопроцентного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребенком возраста трех лет. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, написал RT.

В своем письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова она подчеркнула, что анализ обращений граждан свидетельствует о необходимости изменения ситуации.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет», — говорится в сообщении.

Согласно закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка.