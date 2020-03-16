Пособие на детей от 3 лет будут назначать без справок

Родителям детей от трех до семи лет не нужно будет собирать никаких бумажек, чтобы оформить пособие. Деньги будут выдавать без справок.

«Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия», — сообщил ТАСС министр Труда России Антон Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что пособие будут назначать просто по заявлению. Никаких справок собирать не придется. По словам Котякова, заявление о выплатах можно будет подать в электронном виде через портал госуслуг или принести его в МФЦ. Ранее родителям было необходимо самостоятельно подтверждать свой доход и доказывать, что они нуждаются в помощи государства. Это решение вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил выплачивать пособие на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Получить эти деньги смогут родители, чей доход каждый месяц не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи.