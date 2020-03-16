Пособие на детей от 3 лет будут назначать без справок
«Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия», — сообщил ТАСС министр Труда России Антон Котяков.
Глава Минтруда подчеркнул, что пособие будут назначать просто по заявлению. Никаких справок собирать не придется. По словам Котякова, заявление о выплатах можно будет подать в электронном виде через портал госуслуг или принести его в МФЦ. Ранее родителям было необходимо самостоятельно подтверждать свой доход и доказывать, что они нуждаются в помощи государства. Это решение вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил выплачивать пособие на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Получить эти деньги смогут родители, чей доход каждый месяц не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи.