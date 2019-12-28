    28 декабря 2019, 20:14

    Посмотреть на других и поверить в себя

    Фонд «Линия сердца» провел елку для особенных детей

    Алена Сырбу, Виктория Масягутова

    Все получается, если ты не один. Когда, если не под Новый год, вспомнить это простое, но такое важное правило. Возможность творить для особенных детей — это намного больше, чем просто работа для мозга. В этом году на елке благотворительного Фонда «Линия сердца» показывают, как помочь ребенку поверить в себя с помощью арт-терапии.
    Посмотреть на других и поверить в себя

    «Дети обычно сидят дома замкнутые, и им кажется, что они ничего не могут. С ними нужно заниматься, чтобы они поверили в свои силы! Мы не просто с ними занимаемся, мы все-таки обучаем!» — отметила Мария Росси, художник-педагог.

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    Источник фото: телеканал «360»

    Точно так же обучать своих детей сможет каждый — по видеоурокам арт-терапии от профессиональных педагогов. Такие бесплатные мастер-классы скоро появятся в интернете. Ну, а пока одни заняты рисованием, за кулисами кипит репетиция волшебства. Те, для кого творчество и движение — это обычная жизнь, поделятся своей энергией с особенными детьми. Ребята из театра «Модерн» подготовили танцевальную сказку, причем придумали и сделали ее они сами.

    Посмотреть на других и поверить в себя | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Много пытались разных сценариев придумывать, но поняли, что только сами дети могут сделать эту елку уникальной. То, что вы сейчас увидите в зале полностью сделано детьми — и сценарий, и декорации, и костюмы полностью детьми и родителями сделаны!» — рассказала Валентина Шумилова, директор благотворительного фонда «Линия сердца».

    Посмотреть на других и поверить в себя | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    За кулисами ждет выхода Ира Чебарева. Сегодня у нее главная роль — большого белого цветка, и она здесь — особенная. Но не потому что танцует, сидя в инвалидном кресле. Ира — из Подмосковья, благодаря своей силе воли и бабушкиной поддержке она стала победителем множества конкурсов по танцам на коляске. Говорит, выступать на публику уже привыкла и почти не волнуется.

    Посмотреть на других и поверить в себя | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я в роли цветка буду, но еще буду выносить вот эту елку, и у меня будет танец такой, чтобы показать, что все в мире хорошо и красочно! Я хочу показать, что все возможно, и чтобы они не расстраивались, если что-то не получается, и чтобы всем было весело», — сказала подопечная Фонда «Линия сердца» Ирина Чебарева.

    Внимание зала приковано к сцене — атмосферная музыка с этническими акцентами, современные движения и авторские костюмы — под каждый номер разные.

    Посмотреть на других и поверить в себя | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    На елку фонда «Линия сердца» пригласили детей с разных уголков страны, только из Подмосковья здесь 600 ребят. Такие встречи — это не только праздничная традиция, заниматься надо постоянно. Ведь чувствовать себя нужным и счастливым любому из нас хочется каждый день.