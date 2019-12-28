Посмотреть на других и поверить в себя

Все получается, если ты не один. Когда, если не под Новый год, вспомнить это простое, но такое важное правило. Возможность творить для особенных детей — это намного больше, чем просто работа для мозга. В этом году на елке благотворительного Фонда «Линия сердца» показывают, как помочь ребенку поверить в себя с помощью арт-терапии.

«Дети обычно сидят дома замкнутые, и им кажется, что они ничего не могут. С ними нужно заниматься, чтобы они поверили в свои силы! Мы не просто с ними занимаемся, мы все-таки обучаем!» — отметила Мария Росси, художник-педагог.

Источник фото: телеканал «360»

Точно так же обучать своих детей сможет каждый — по видеоурокам арт-терапии от профессиональных педагогов. Такие бесплатные мастер-классы скоро появятся в интернете. Ну, а пока одни заняты рисованием, за кулисами кипит репетиция волшебства. Те, для кого творчество и движение — это обычная жизнь, поделятся своей энергией с особенными детьми. Ребята из театра «Модерн» подготовили танцевальную сказку, причем придумали и сделали ее они сами.

Источник фото: телеканал «360»

«Много пытались разных сценариев придумывать, но поняли, что только сами дети могут сделать эту елку уникальной. То, что вы сейчас увидите в зале полностью сделано детьми — и сценарий, и декорации, и костюмы полностью детьми и родителями сделаны!» — рассказала Валентина Шумилова, директор благотворительного фонда «Линия сердца».

Источник фото: телеканал «360»

За кулисами ждет выхода Ира Чебарева. Сегодня у нее главная роль — большого белого цветка, и она здесь — особенная. Но не потому что танцует, сидя в инвалидном кресле. Ира — из Подмосковья, благодаря своей силе воли и бабушкиной поддержке она стала победителем множества конкурсов по танцам на коляске. Говорит, выступать на публику уже привыкла и почти не волнуется.

Источник фото: телеканал «360»

«Я в роли цветка буду, но еще буду выносить вот эту елку, и у меня будет танец такой, чтобы показать, что все в мире хорошо и красочно! Я хочу показать, что все возможно, и чтобы они не расстраивались, если что-то не получается, и чтобы всем было весело», — сказала подопечная Фонда «Линия сердца» Ирина Чебарева.

Внимание зала приковано к сцене — атмосферная музыка с этническими акцентами, современные движения и авторские костюмы — под каждый номер разные.

Источник фото: телеканал «360»

На елку фонда «Линия сердца» пригласили детей с разных уголков страны, только из Подмосковья здесь 600 ребят. Такие встречи — это не только праздничная традиция, заниматься надо постоянно. Ведь чувствовать себя нужным и счастливым любому из нас хочется каждый день.