04 декабря 2023, 18:41
«Посмотреть, чем живет Россия». Путин посоветовал новым послам посетить выставку на ВДНХ
Путин рекомендовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Президент Владимир Путин обратился с предложением к иностранным послам и рекомендовал им посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Так, по его словам, можно наглядно увидеть, чем живет страна.
«Я прошу вас отнестись с пониманием, что нам пришлось перенести нашу церемонию по вручению верительных грамот», — указал глава государства.
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Он пояснил, что в первой половине дня ему было необходимо принять участие в публичных мероприятиях, в том числе посетить выставку на ВДНХ. По мнению президента, дипломатам стоит найти пару свободных часов съездить и осмотреть ее самостоятельно.
«И вы сможете на наглядных примерах можете посмотреть, как развивается Россия, чем она живет. Страна, в которой вам предстоит прожить несколько лет, — подчеркнул Путин.
В понедельник президенту провели большую экскурсию по выставке, также он традиционно принял участие в акции «Елка желаний».
Владимир Путин
Выставка-форум «Россия»
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