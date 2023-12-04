Общество 04 декабря 2023, 18:41 «Посмотреть, чем живет Россия». Путин посоветовал новым послам посетить выставку на ВДНХ Путин рекомендовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин обратился с предложением к иностранным послам и рекомендовал им посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Так, по его словам, можно наглядно увидеть, чем живет страна.

«Я прошу вас отнестись с пониманием, что нам пришлось перенести нашу церемонию по вручению верительных грамот», — указал глава государства.

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Он пояснил, что в первой половине дня ему было необходимо принять участие в публичных мероприятиях, в том числе посетить выставку на ВДНХ. По мнению президента, дипломатам стоит найти пару свободных часов съездить и осмотреть ее самостоятельно.

«И вы сможете на наглядных примерах можете посмотреть, как развивается Россия, чем она живет. Страна, в которой вам предстоит прожить несколько лет, — подчеркнул Путин.

В понедельник президенту провели большую экскурсию по выставке, также он традиционно принял участие в акции «Елка желаний».