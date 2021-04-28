Дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в МИД России

Латвийский, литовский и эстонский дипломаты прибыли в МИД после высылок российских дипломатов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Литву и Латвию представили послы Эйтвидас Баярунас и Марис Риекстиньш. От Эстонии прибыл советник-посланник посольства Пирет Рейнтамм Бенно.

Дипломатический скандал начался с того, как Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Прага заявила, что российские спецслужбы могут быть причастны к взрыву во Врбетице в 2014 году. Москва посчитала такие обвинения возмутительными и голословными, после этого она в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских диппредставителей.

В этом конфликте страны Прибалтики решили поддержать Чехию. Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. После этого Россия решила выслать их дипломатов из Москвы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения Чехии в адрес России шизофренией. По его словам, у российских коллег никогда не было желания устраивать Чехии «козни какие-то».