Послов России и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевских премий | 360°

25 октября 2022, 18:55
Послов России и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевских премий
Послов России и Белоруссии не пригласили на вручение Нобелевских премий в Стокгольме
Церемония по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год состоится 10 декабря в Стокгольме. Послов России и Белоруссии в Швеции на торжественном мероприятии не будет, сообщило РИА «Новости».
Как отмечено в официальном заявлении Нобелевского фонда, из-за российской спецоперации на Украине принято решение «не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме».
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Вручение Нобелевских премий традиционно проводят 10 декабря — в день ухода из жизни основателя наград Альфреда Нобеля.
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Норвежский нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии мира в первых числах октября. Ими стали белорусский активист Алесь Беляцкий, российская организация «Мемориал»* и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».
Как отметили в комитете, лауреаты «продвигали право критиковать власти», а также занимались защитой прав граждан.
«Мемориал»* — организация, признанная иностранным агентом в России.
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