Послов России и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевских премий | 360°

Важное 25 октября 2022, 18:55 Послов России и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевских премий Послов России и Белоруссии не пригласили на вручение Нобелевских премий в Стокгольме YouTube

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Церемония по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год состоится 10 декабря в Стокгольме. Послов России и Белоруссии в Швеции на торжественном мероприятии не будет, сообщило РИА «Новости».

Как отмечено в официальном заявлении Нобелевского фонда, из-за российской спецоперации на Украине принято решение «не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме».

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Вручение Нобелевских премий традиционно проводят 10 декабря — в день ухода из жизни основателя наград Альфреда Нобеля.

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Норвежский нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии мира в первых числах октября. Ими стали белорусский активист Алесь Беляцкий, российская организация «Мемориал»* и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

Как отметили в комитете, лауреаты «продвигали право критиковать власти», а также занимались защитой прав граждан.

«Мемориал»* — организация, признанная иностранным агентом в России.