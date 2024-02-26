Общество 26 февраля 2024, 08:42 Послеродовую реабилитацию россиянок предложили включить в ОМС Депутат ГД Лантратова предложила включить в ОМС послеродовую реабилитацию женщин Unsplash

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Главе Минздрава России Михаилу Мурашко предложили включить в систему услуг, предоставляемых по ОМС, программу послеродовой реабилитации. Документ министру направила депутат ГД Яна Лантратова, написало РИА «Новости».

«Приоритетной государственной задачей продолжает являться создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства для женщин России», — говорится в нем.

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Как подчеркнула парламентарий, одним из факторов, влияющих на решение россиянок родить ребенка, является доступность восстановления после родов. Сейчас такие услуги предоставляют частные клиники. В частности, занятия гимнастикой, лечебный массаж, рекомендации по питанию, эстетические процедуры.

Но такие программы из-за их высокой стоимости может позволить не каждая женщина. Проблему можно решить, расширив услуги ОМС для женщин, подытожила Лантратова.

Ранее в систему ОМС внедрили технологии искусственного интеллекта, которые помогают выявлять отклонения маммограмм у женщин.