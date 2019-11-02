Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

На кадрах видно, что белый дым идет с верхней палубы танкера. Рядом находятся два буксира, которые поливают водой поврежденное грузовое судно.

«Вон выворотило у него прямо посередине. Что-то там беда какая-то произошла», — отметил автор видео.

Пострадала палуба корабля. В Сети появилось еще одно видео, на котором слышны переговоры экипажа танкера, они просят о помощи.

«Произошел взрыв на борту, просьба оказать помощь», — говорится в ролике.

Хлопок газа раздался на танкере 2 ноября. Пожара не было. По предварительным данным, сначала погибли два человека. Потом стало известно о гибели еще одного моряка. Всего на борту судна в момент взрыва находились девять человек.

Количество погибших при взрыве на танкере в Находке увеличилось до 3 человек Подробнее

Следователи осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».