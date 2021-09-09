Последствия взрыва дома в Ногинске. Трансляция с места

На месте взрыва в жилом доме в Ногинске продолжается разбор завалов. «360» в прямом эфире показывает работу спасателей.

Мощный взрыв произошел в жилом доме Ногинска утром 8 сентября. В результате были повреждены перекрытия между этажами, а часть стены здания рухнула. После случившегося возбудили уголовное дело. Под завалами нашли пять тел: погибли мужчина, женщина, девочка-подросток и 10-летний мальчик. Еще 20 человек пострадали, из них шесть госпитализированы.

В Богородском городском округе объявили трехдневный траур после взрыва газа. Празднование дня города, намеченное на 11 сентября, в связи с этим не состоится.

Жильцов взорвавшегося дома разместили на туристической базе «Боровое» в деревне Буньково.

По предварительным данным, дом можно будет восстановить.