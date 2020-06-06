Последствия утечки нефтепродуктов ликвидировали в Новгородской области

6 июня днем в Новгородской области закончили работы по очистке акватории и реки Перетна в Окуловке Новгородской области. Они были загрязнены мазутом, который разлился из расположенной на берегу емкости.

О завершении работ по локализации и ликвидации сообщили в пресс-службе МЧС России.

Вылив нефтепродуктов был локализован в течение суток с момента обнаружения. Были проведены работы по изъятию источника вылива нефти, выемка и вывоз загрязненного грунта, а также очистка акватории от нефтепродуктов

В ведомстве рассказали, что после устранения течи, емкость для хранения нефтепродуктов перевезли на специализированную площадку. Там подчеркнули, что вывели весь загрязненный нефтью грунт, а также очистили воду реки и акватории с помощью боновых заграждений.

В ликвидации последствий разлива участвовали 35 специалистов и 12 единиц техники от «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Информация об обнаружении на реке Перетна в Новгородской области поступила в МЧС 5 июня.

Ранее стало известно о гораздо более крупном случае разлива топлива в России. Он произошел в Норильске 29 мая из-за повреждения резервуара для хранения нефтепродуктов на ТЭЦ-3. В результате в почву и воду вытекло более 21 тысячи тонн. В Генпрокуратуре пояснили, что главной причиной повреждения стала просадка грунта.