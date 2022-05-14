Последствия ощутят все. Лавров заявил о тотальной гибридной войне Запада против России

Коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России. Ее последствия ощутят все без исключения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с экспертами Совета по внешней и оборонной политике.

Министр подчеркнул, что Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но раз вызов брошен, страна его принимает.

«К санкциям нам не привыкать. В том или ином виде они были практически всегда», — добавил он.

Также Лавров обратил внимание на массовую высылку российских дипломатов, которую устроили западные страны. Такого, по его словам, не было даже в самые мрачные годы холодной войны. И это не может не разрушать общую атмосферу отношений с Западом.

Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, отметил он. По словам главы МИД, дипломаты продолжают добросовестно работать, несмотря на внешнеполитическую ситуацию.

Министр указал на то, что страны Запада практикуют против России любые враждебные действия, в том числе грабеж. По его мнению, сейчас во всех так называемых цивилизованных странах можно наблюдать пещерный русофобский всплеск. Все нормы и правила были отброшены, началась отмена всего русского.

Запад сегодня готов противодействовать России до «последнего украинца», подчеркнул Лавров. Для США это очень удобная позиция. Штаты дирижируют процессами из-за океана, ослабляя Европу, а для своих товаров и технологий освобождают ее рынки, отметил он. Таким образом, по его оценке, ЕС в угоду США становится все менее самостоятельным.

Под ударом США сегодня находятся все, кто готов проводить самостоятельную политику, констатировал глава МИД.

Лавров добавил, что поведение Запада подорвало его репутацию как договороспособного партнера. Политикам этих стран нужно четко осознать, что попытки изолировать Россию обречены на провал.

«Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего „золотого миллиарда“ неизбежно», — заключил министр.