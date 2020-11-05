Познер перечислил последствия «двоевластия» в США для России

Двоевластие, которым могут закончиться выборы президента США, вряд ли как-то отразится на России и отношениями между двумя странами. Позитивных изменений ожидать не стоит ни от действующего президента Дональда Трампа, ни от его оппонента Джо Байдена.

Такое предположение высказал журналист Владимир Познер, рассуждая о перспективах победы того или иного кандидата в американские президенты. Свое мнение он опубликовал на личном сайте.

«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что «что в лоб, что по лбу». Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — предсказал Познер.

Но если Трампа все-таки переизберут на второй срок, возможно, он будет действовать более свободно и независимо.

«В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России „понравиться“», — допустил журналист.

Подсчет бюллетеней избирателей в Соединенных Штатах еще не завершился. По последним данным, Джо Байден набрал 264 голоса выборщиков, Дональд Трамп — 214. Для победы необходимы 270 голосов.