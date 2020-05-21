«Последствия будут видны через 3-4 года». Онколог не согласился с взрывом заболеваемости раком из-за COVID-19

Выявление рака сейчас снизилось не только в России, но и во всем мире, ведь в каждой стране больницы перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом «360» сказал один из ведущих российских онкологов Андрей Каприн.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн объяснил, что скрининговые программы, направленные на выявление рака, сейчас отодвинули во всем мире. Но он не считает, что последствия этого будут видны уже осенью.

«Мы в этом году не увидим еще такой ситуации. Это может еще через три-четыре года возникнуть, потому что сейчас еще будут работать те скрининговые программы, которые мы начали до апреля. Если мы выйдем к августу из карантина, у нас потери в скрининговых программах будут три-четыре месяца, которые через два года, может, проявятся. И провал этот будет не очень большой», — объяснил Каприн «360».

Онколог объяснил, что скрининговая программа — это когда людей приглашают в больницу на обследование. Сейчас по понятным причинам этого делать не могут. В то же время Каприн заметил, что этот перерыв позволит провести исследование того, насколько скрининговые программы работают.

Что касается роста заболеваемости, то, с точки зрения онкологии, как бы парадоксально это ни звучало, это показатель успеха, ведь это значит, что больных взяли на учет и начали лечить.

Заболеваемость — это хорошо. Заболеваемость — значит выявленные случаи. Одним из показателей хорошей службы является рост заболеваемости, снижение смертности Андрей Каприн.

Каприн прокомментировал слова заведующего отделением онкоколопроктологии МГОБ № 62 Ильи Черниковского. Врач заявил, что в лечении COVID-19 нельзя было задействовать больницы, которые помогают онкобольным. По его мнению, нынешняя ситуация приведет к тому, что осенью будет «взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями».