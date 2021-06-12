«Последствия будут катастрофическими»: генерал описал сценарий войны между Россией и НАТО

Гипотетическая война между Россией и НАТО или США станет мировой по размаху, заявил генерал-полковник Сергей Кизюн. По составу возможный конфликт будет коалиционным. А в случае применения сторонами ядерного оружия — катастрофическим для всего европейского континента.

По мнению Кизюна, период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет коротким. Потом стороны начнут обмениваться ядерными ударами.

«В случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, если вероятный противник начнет оперативное развертывание войск, это будет быстро вскрыто российской разведкой. Причем во всех возможных деталях.

В таких условиях ВС РФ могут для начала нанести демонстрационные ядерные удары, например, по пустынным акваториям морей и океанов. Если же это никак не отразится на поведении противника, не исключены и превентивные ядерные удары, добавил генерал.