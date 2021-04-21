Последний защитник Брестской крепости Петр Котельников умер в Москве

В Москве в возрасте 91 года скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников. Он был последним из оставшихся в живых защитников Брестской крепости.

Ветеран умер у себя дома, последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, сообщил сайт Tut.by.

Родился Петр Котельников в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. Войну он встретил в Бресте, когда ему исполнилось 12 лет. С самых первых дней Котельников встал на защиту крепости. Во время боев за Брестскую крепость он помогал раненым, носил им боеприпасы, еду, воду. Оружие в руки ребенку не давали. На счету у Петра Котельникова несколько побегов из лагеря для военнопленных.

После Победы Котельников продолжил военную карьеру, в армии служил более 20 лет. За оборону Брестской крепости был награжден орденом Отечественной войны II степени. Несколько лет назад ветеран переехал из Белоруссии в Москву.

Петр Котельников вместе с Петром Клыповым стал собирательным образом главного героя фильма «Брестская крепость» Сашки Акимова.