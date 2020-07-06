«Последний великий композитор»: режиссер Хотиненко рассказал о работе с Морриконе

Режиссер Владимир Хотиненко рассказал «360», как ему удалось поработать с легендарным композитором Эннио Морриконе. Его музыка была в фильме «72 метра».

Режиссер рассказал, что смерть великого композитора — большая потеря и трагедия.

«Безусловная потеря для мировой культуры. Ушел последний великий композитор. Больше великих композиторов не осталось на этой земле», — поделился Хотиненко.

Он также рассказал, как произошло знакомство с маэстро. Во время работы над фильмом «72 метра» Хотиненко наткнулся на музыку Морриконе из фильма «Малена». Именно ее он захотел вставить в картину. Он решил написать записку композитору. Слова из этого небольшого письма итальянец процитировал режиссеру при встрече.

«Мы не были знакомы. Меня попросили написать ему письмо. Мы решили, что оно должно быть четкое, лаконичное и по существу. Оно было короткое, буквально несколько строк. Я сказал, что снимаю фильм про трагедию подводной лодки. Я ему написал: „В вашей музыке есть красота и надежда, а это именно то, что сейчас нужно моему фильму, моей Родине“», — пояснил режиссер. Он также отметил, что произошедшее с русскими моряками композитор с женой пережили так, «как будто там были их дети».

А встреча со знаменитым итальянцем произошла уже после письма. Режиссер вместе с женой отдыхал в Италии, там его пригласил к себе в гости Морриконе.

«Он заканчивал играть в шахматы, когда мы пришли. Он жутко любил это и гордился тем, что у него была ничья со Спасским. После записи ему подарили шахматную доску с автографом Карпова», — рассказал режиссер.

Композитор скончался 6 июля в клинике Рима. Предположительно причиной смерти стали последствия падения.