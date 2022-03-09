«Последний ужин из McDоnald’s» захотели продать на Avito за 45 тысяч рублей

«Последний ужин из McDоnald’s» появился в продаже на сервисе частных объявлений Avito. Несколько чизбургеров, картофель фри и коктейль продавцы оценили в 45 тысяч рублей.

По информации продавца, лот состоит из двух пакетов, в которых находятся игрушка, соус «Цезарь», коктейль клубничный большой, три чизбургера, картофель фри, два сырных соуса, два вишневых пирожка, два гамбургера, два биг-мака, два ванильных коктейля и пирожок с лесными ягодами.

«Отправлю нераспечатанные пакеты курьером. Еще теплые», — заявил продавец в комментарии к объявлению.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что американская компания McDonald’s временно закроет в РФ 850 ресторанов быстрого питания. Об этом заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински. По его словам, причиной происходящего стала ситуация на Украине.

Также о приостановке своей деятельности заявили компании Coca-Cola и PepsiCo.