«Последний год детства». Родителям посоветовали не перегружать ребенка перед школой

Современные родители стремятся к разностороннему развитию детей. На кружки, секции и различные занятия ребенка иногда водят сызмальства. Психолог Ольга Годлевская заметила в беседе с «360», что важно рационально подойти к составлению детского графика.

Предпочтений по возрасту для начала каких-либо занятий, по словам специалиста, нет. Вопрос заключается в том, какую именно деятельность выберут для ребенка. Например, в бассейн отправляются еще младенцами, а в три года вести свое чадо на футбол бесполезно.

«Вопрос — продуктивная это деятельность, спортивная. От этого зависит. Если спортивная, то в среднем от пяти лет», — пояснила Годлевская.

Важно обратить внимание на содержание занятий и правильно простроить график ребенка с учетом его физиологии, поскольку она у всех разная.

«Если ребенок посещает детский сад, то вечером ходить на какие-то занятия сложно для детей. Здесь нужно планировать так, чтобы у них было время побыть дома с родителями, спокойно поиграть. Это последний год детства», — подчеркнула психолог.

Если ребенок ходит в детский сад, то можно выбрать одну спортивную секцию или танцы, рассмотреть вариант еще каких-то кружков. Одно, заметила Годлевская, должно дополнять другое.

В случаях, когда дети совсем не интересуются секциями, она посоветовала обратиться к специалисту за консультацией.

«Если ребенок апатичен, это сигнал о том, что не все благополучно, и нужно разбираться. В норме дети должны интересоваться, быть активными», — заключила Ольга Годлевская.