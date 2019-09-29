Последний гектар. В зоне активного тушения ликвидированы почти все пожары

Еще сутки назад площадь лесных пожаров, тушением которых активно занимаются, составляла 33 гектара. К полуночи 29 сентября на территории России остался всего один лесной пожар. Он полыхает в Амурской области. Работы по ликвидации пламени продолжаются.

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Федеральная «Авиалесоохрана» сообщила о том, что 28 и 29 сентября в 32 регионах России введен особый противопожарный режим. Средний и высокий классы пожароопасности спрогнозирован в 51 регионе. Это связано с ясной погодой и ростом рекреационной нагрузки.

В зоне особого внимания служб, занимающихся тушением лесных пожаров, Московская и Рязанская области. Средний класс пожароопасности присвоен Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Ярославской, Тульской и некоторым другим областям Центрального федерального округа.