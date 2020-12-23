Последний день плавильного цеха Кольской ГМК

В Мурманской области завершил работу плавильный цех Кольской ГМК. Десятилетиями он являлся градообразующим предприятием для поселка Никель. Как происходит закрытие цеха и чем это обернется для жителей?

74 года в небольшом поселке на границе с Норвегией выплавляли миллионы тонн никеля, дымили трубы производственного гиганта, выбрасывая в атмосферу диоксид серы. Сегодня это уже в прошлом. 23 декабря были вылиты последние тонны никеля в файнштейне.

Остановка предприятия — это часть глобальной экологической программы «Норникеля», которая вошла в 10-летнию стратегию развития компании. Переход на «зеленую экономику» продиктован и требованиями российского рынка, и желанием работать на международном уровне на равных с другими компания, соблюдающими экологические нормы. Модернизация производства — шаг необходимый, она затронет все производства во всех регионах присутствия компании.

«В первую очередь, на закрытие цеха повлияли вопросы экологии, — сказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. — Производство, оборудование, технология давно устарели. Это не позволило модернизировать цех так, чтобы достичь высоких экологических стандартов».

Евгений Борзенко также отметил, что на поддержку сотрудников плавильного цеха и подрядных организаций было направленно 911 миллионов рублей. «Социальные программы состояли из двух частей, — рассказал генеральный директор Кольской ГМК. — Сотрудникам, решившим завершить работу в компании, были выплачены денежные компенсации, суммы зависели от стажа, профессии, заработной платы. Вторая часть программы была направлена на помощь в трудоустройстве работников, решивших продолжить свой трудовой путь в компании. Помощь направленна на переобучение новым профессиям. Сотрудники, переезжающие в другие районы присутствия компании, получат материальные выплаты на приобретение жилья и транспортные расходы».

Плавильный цех являлся крупнейшим работодателем. Для стабильного развития экономики поселка, «Норникель» заблаговременно совместно с местными властями и экспертами, разработал стратегию поддержки Печенгского района. Кроме того, в октябре этого года компания и Правительство Мурманской области подписали соглашение, по которому предполагается серьезная помощь экономике и социальной сфере.

«В программе развития очень большое внимание уделяется новым видам экономической деятельности, — рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. — В этой программе предусмотрено создание новых производств. Одно из них — по выпуску абразивных материалов из отходов производства Кольской ГМК, второе — завод по выпуску мелющих шаров. Кроме того, одно из важных направлений — это поддержка малого предпринимательства. Для предпринимателей Печенгского района предоставлялся „Губернаторский стартап“ размером до 1 млн рублей. Мы планируем развивать туристические проекты. Все эти программы направлены на изменения облика Никеля, создание зелёного и комфортного города».

Строительство цеха началось на территории тогда еще Финляндии. При отступлении немецких войск завод был взорван. Восстанавливать предприятие начали после Великой Отечественной войны, когда эти земли перешли Советскому Союзу. Цех неоднократно модернизировался, расширялся, все время повышая мощности переработки. За 74 года было выплавлено 61 миллион 800 тысяч тонн никельсодержащего сырья, получено более 2,4 миллиона тонн никеля в файнштейне.

До последнего дня в цехе трудились сотрудники, заставшие многие исторические события Кольской ГМК. Валерий Ясинский — потомственный металлург, проработал на предприятии 30 лет.

«Эмоции, конечно, переполняют, здесь и радость, и грусть. В цехе работали мои родители, наставники. Мне уже самому за шестьдесят. В Никеле я не останусь. Готовлюсь к переезду в Вологодскую область», — рассказал он.

На церемонии последней плавки состоялось награждение ветеранов и вручение благодарственных писем сотрудникам плавильного цеха.

Производственную площадку ожидает дальнейшее использование, в том числе, под новые и уже более экологичные предприятия. При этом компания «Норникель» продолжает развиваться на Кольском полуострове, вкладываясь в новую, «зеленую» металлургию.