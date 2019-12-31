Последний день 2019 года в Москве и области будет дождливым и скользким

В Москве и Подмосковье 31 декабря будет облачно и тепло. Однако, несмотря на плюсовую температуру, на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица из-за осадков.

Как сообщили в Гидрометцентре, днем в Москве будет от нуля до +2 градусов, ночью температура может опуститься до -2 градусов. В некоторых частях Московской области даже днем температура может похолодать до -2, а ночью синоптики прогнозируют от -5 до нуля градусов.

«Облачно. Небольшие осадки на юге области местами умеренные (дождь, мокрый снег). Гололедица», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В течение дня в Москве и области будет юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 17 метров. До вечера в московском регионе из-за порывистого ветра будет действовать желтый уровень опасности.

Синоптики также предупредили о резких колебаниях атмосферного давления в Центральной части России. В Москве 31 декабря давление понизится на 15 единиц и составит 731 миллиметр ртутного столба, а 1 января оно снова вырастет более чем на 10 единиц.