07 февраля 2024, 18:55
Последний бурятский долгострой сдали в эксплуатацию в Улан-Удэ
В Улан-Удэ благодаря выделенным из федерального бюджета средствам сдали в эксплуатацию последний в республике долгострой. Об этом сообщило ОТР.
Дом должны были сдать еще шесть лет назад, но застройщик обанкротился. Тогда вмешались власти, и все дольщики получили ключи.
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«Теперь в Республике проблемы дольщиков нет. Все получили либо жилье, либо компенсации, вопрос решен», — сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Недвижимость
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