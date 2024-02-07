Общество 07 февраля 2024, 18:55 Последний бурятский долгострой сдали в эксплуатацию в Улан-Удэ

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В Улан-Удэ благодаря выделенным из федерального бюджета средствам сдали в эксплуатацию последний в республике долгострой. Об этом сообщило ОТР.

Дом должны были сдать еще шесть лет назад, но застройщик обанкротился. Тогда вмешались власти, и все дольщики получили ключи.

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«Теперь в Республике проблемы дольщиков нет. Все получили либо жилье, либо компенсации, вопрос решен», — сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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