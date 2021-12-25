«Последний богатырь», «Зверопой 2» и «Матрица». Что посмотреть в кино в выходные

«360» рассказывает читателям, какие фильмы можно посмотреть в кино в выходные.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Зрителям может понравиться российский фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», завершающий трилогию о похождениях Ивана с героями мифического Белогорья — Кощеем, Водяным и Бабой Ягой. Он вместе с суженой Василисой переместится из фэнтези в декорации города. В фильме примет участие Филипп Киркоров, который предстанет в образе Жар-птицы.

«Зверопой 2»

Компания Illumination ожидаемо сняла сиквел неплохого мюзикла. Генеральный директор провинциального театра в образе коалы со своей труппой отправился в город, чтобы покорить местную публику. Этим планам будет противостоять харизматичный волк-продюсер. К команде коалы примкнули лев-металлист и еще несколько артистов. Они постараются закатить концерт, преодолевая возникающие на пути проблемы. Тем, кто был на первой части, картина обязательно понравится.

«Матрица: Воскрешение»

Киану Ривз вернулся к роли, сделавшей его знаменитым. Нео вновь войдет в пространство «Матрицы», встретив старую любовь. Поклонники окунутся в мир борьбы остатков человечества с разумными машинами, создающими иллюзию реальной жизни вокруг. Фильм вызвал смешанные чувства у поклонников, но чтобы узнать, что получилось у Ланы Вачовски, лучше увидеть все самому.