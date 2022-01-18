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    18 января 2022, 07:25

    «Последний богатырь: Посланник тьмы» собрал больше двух миллиардов рублей в прокате

    Максим Зинкин

    Российский фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» собрал в прокате в кинотеатрах больше двух миллиардов рублей. Об этом сообщил ЕАИС.

    «Последний богатырь: Посланник тьмы» собрал больше двух миллиардов рублей в прокате

    Третья работа в трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко достигла этого результата меньше чем за месяц. Всего в совокупности три фильма собрали около шести миллиардов рублей.

    По сюжету фильма главный герой Иван спасает невесту Варвару от древнего зла, действие происходит в современной Москве и вымышленном царстве Белогорье.

    Планируют ли создатели трилогии продолжить сюжетную линию, пока неизвестно.

    В фильме снялись Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк и другие актеры.