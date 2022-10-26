Последние выходные октября в Москве будут теплыми | 360°

Общество 26 октября 2022, 13:01 Последние выходные октября в Москве будут теплыми Синоптик Позднякова: температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше +10 РИА "Новости"

Читать 360tv в

Жителей столицы в последние выходные октября ждет теплая погода. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова РИА «Новости».

По ее словам, в воскресенье днем столбик термометра в Москве может подняться выше +10 градусов, но ожидается небольшой дождь. Синоптик отметила, что 30 октября будет очень теплым днем для конца второго осеннего месяца.

Реклама

В выходные прогнозируется облачная погода с прояснениями, температура воздуха и ночью, и днем будет значительно выше нуля. В субботу ожидается +4...+6 градусов. В дневные часы потеплеет до +7...+9.

Реклама

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в октябре. В прогнозе говорилось, что второй месяц осени будет теплым, но дождливым. Для нынешнего октября характерны температура воздуха на один-два градуса выше нормы и увеличение количества осадков в 1,5 раза, написали «Известия».