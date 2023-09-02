Общество 02 сентября 2023, 13:44 Последние салоны «Связной» закрылись в Москве и Петербурге РБК: в Москве и Петербурге закрылись последние салоны «Связной» РИА «Новости»

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В Москве и Санкт-Петербурге закрылись последние магазины «Связной». Что происходит с точками компании в других городах — неизвестно, отметил РБК.

Издание напомнило, что «Связной» находится процессе банкротства. Закрытие магазинов не нарушает процедуру, однако временный управляющий может опротестовать его.

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По данным на сайте сети, в Москве и Подмосковье у «Связного» должно работать четыре магазина: в торговых центрах «Щука», «Глобал Молл», РИО на Дмитровском шоссе и в ТЦ «Капитолий» в Подольске. Еще две точки располагались в Люберцах. На сегодняшний день все они закрыты.

В Петербурге оставался один магазин «Связного» в торговом центре «Жемчужная Плаза». На горячей линии этого ТЦ изданию заявили, что салон навсегда закрылся 30 августа.

При этом представители ТЦ, где работали торговые точки «Связного», причины закрытия пояснить не смогли.

В феврале «Связной» уведомлял о намерении подать заявление о банкротстве. В конце июня московский Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения, которая продлится до 5 декабря.

По итогам минувшего года кредиторская задолженность ООО «Сеть Связной» составляла 58 миллиардов рублей, при этом размер выручки составлял 57 миллиардов, а чистый убыток — 49 миллиардов, уточнил РБК.