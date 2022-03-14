Последние пациенты покинут временный госпиталь «Ленэкспо»

Из «Ленэкспо», в котором был организован временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, выпишут последних 32 человека. Их ПЦР-тесты показали отрицательный результат. Об этом написал «Петербургский дневник».

Сейчас заболеваемость в Петербурге снижается, поэтому необходимости в дополнительных койках нет. В корпусах начнется дезинфекция, заявил руководитель временного госпиталя Руслан Дмитришен.

Весь медицинский персонал, который работал здесь, возвращается на прежние места работы.