Последние партии новогодних открыток отправятся из Петербурга 11 января

Сотрудники «Почты России» в Санкт-Петербурге рассказали, что последние новогодние открытки, которые принимались «Новогодней почтой» на Дворцовой площади, отправятся в разные уголки мира 11 января. Об этом написал «Петербургский дневник».

Всего за время работы праздничной почты петербуржцы и гости города смогли отправить 15 тысяч открыток. Коллекция была создана специально для акции на основе рисунков детей — победителей конкурса «Главная открытка города».

Акция действовала с 20 по 30 декабря. Возле главной елки Санкт-Петербурга работало красочное пространство в форме гигантского абажура и пункт посткроссинга, откуда каждый желающий мог бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку мира.