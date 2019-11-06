Последние модели iPhone теперь можно взять в аренду

Акция от компаний проходит под слоганом «Чтобы пользоваться, не обязательно покупать». Жители России могут выбрать один из пяти моделей iPhone — от XS до 11 Pro Max — и взять его в аренду. Самым бюджетным вариантом станет прокат iPhone XS емкостью 64 ГБ. Он обойдется в 4697 рублей за месяц. Больше всего денег придется отдать за последнюю модель iPhone — 11 Pro Max с самым большим объемом памяти в 512 ГБ. Ежемесячно за него придется платить по 7562 рубля.

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После года аренды устройство можно будет выкупить, доплатив недостающую сумму. Но в таком случае некоторые устройства обойдутся гораздо дороже, чем при обычной покупке. Так, iPhone 11 на 64 ГБ будет стоить покупателю не 60 тысяч, а 71 тысячу рублей.

По словам re:Store и Forward Leasing, взятый в аренду смартфон можно будет бесплатно поменять на новый — главное, чтобы после использования он оставался «в отличном состоянии».