Последнего маршала СССР похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах

Последнего маршала Советского Союза похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Прощание с Дмитрием Язовым прошло 27 февраля с воинскими почестями.

Гроб привезли на кладбище из зала прощаний на бронеавтомобиле «Тигр» на орудийном лафете. Его сопровождал почетный караул. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков передал дочери Язова флаг России, которым был покрыт гроб маршала. После этого его тело под залпы артиллерии предали земле.

На похоронах последнего маршала СССР присутствовали министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, заместители главы военного ведомства, члены коллегии Минобороны, а также еще 1,5 тысячи человек. В их числе — родственники, друзья и знакомые покойного, его ученики и сослуживцы.

Дмитрий Язов умер после продолжительной болезни 25 февраля. Ему было 96 лет. Титул маршала Советского Союза он получил в 1990 году, став последним в истории человек с таким званием.