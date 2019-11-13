«Я люблю вас, простите меня». Многодетная мать с Урала перед суицидом отправила SМS дочери

Многодетная мать с Урала, от которой сбежали дети, перед самоубийством отправила своей старшей дочери от первого брака сообщение. Текст SМS оказался в распоряжении «360».

Короткое послание датировано 7 ноября. В нем женщина призналась в любви к своим детям и попросила у них прощения. «Не могу дозвониться до тебя, доченька. Простите», — написала погибшая.

Источник фото: телеканал «360»

Ее дочь Диляра рассказала «360», что у матери была «идеальная репутация». Никто, в том числе и она сама, не предполагал плохого отношения к детям.

Это всегда была талантливая, опрятная женщина, всегда за правду, за справедливость Диляра дочь погибшей.

Старшую дочь женщина, наоборот, воспитывала строго, контролировала ее, требовала отчитываться даже за минутные опоздания.

«Я по телефону по громкой связи слышала, что дети радостные, смеются. <…> Ни подзатыльника, ни криков. Меня воспитывала очень строго. Был тотальный контроль. Она оправдывала свое поведение тем, что я дочь от нелюбимого мужчины. При мне на детей она не кричала», — поделилась девушка.

По ее словам, она долго помогала матери финансово. Ей постоянно требовались деньги на разные нужды.

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«Я ощущала себя немножечко изгоем в семье, поэтому и старалась финансово ей помочь больше. Ладно, что ей денег было много надо. Зато я слышала, как меня называют доченькой», — заключила старшая дочь погибшей.

Мать и трое ее детей от другого брака — дочери 20 и 11 лет и 15-летний сын — жили в городе Усть-Катав Челябинской области. Ни подростки, ни 20-летняя девушка за 11 лет ни разу не вышли за пределы двора. В начале ноября дети решили сбежать из дома.

Детей нашла полиция, их передали соцслужбам. Поняв, что детей ей пока не вернут, женщина покончила с собой. В ее доме при этом произошел пожар.