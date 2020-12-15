Последнее солнечное затмение 2020 года запечатлели на фото и видео. Пользователи со всего мира делятся кадрами

Последнее в 2020 году солнечное затмение произошло вечером 14 декабря. Полную фазу можно было наблюдать на территории Чили и Аргентины, но смотрели за небесным явлением по всему миру. Самые удачные фото и видео — в подборке «360».

В Сети опубликованы сотни снимков, посвященных затмению. Один из них — из аргентинского национального парка «Ланин» — назвали самым удачным.

На видео с побережья Аргентины попало абсолютно исчезнувшее Солнце. Люди наблюдали за явлением на пляже и приветствовали его криками.

В Бразилии кому-то удалось запечатлеть солнечный диск почти зеленым. Луна едва закрывает его.

Те, кто стал очевидцем затмения, назвали небесное явление удивительным. При нем видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся рядом с Солнцем.

На территории Южной Америки небесное явление наблюдали тысячи человек. Его пик длился около двух минут.

Для россиян Московский планетарий устроил трансляцию затмения, которую можно было посмотреть в социальных сетях.