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    15 декабря 2020, 14:07

    Последнее солнечное затмение 2020 года запечатлели на фото и видео. Пользователи со всего мира делятся кадрами

    Александра Ломейко

    Последнее в 2020 году солнечное затмение произошло вечером 14 декабря. Полную фазу можно было наблюдать на территории Чили и Аргентины, но смотрели за небесным явлением по всему миру. Самые удачные фото и видео — в подборке «360».

    В Сети опубликованы сотни снимков, посвященных затмению. Один из них — из аргентинского национального парка «Ланин» — назвали самым удачным.

    На видео с побережья Аргентины попало абсолютно исчезнувшее Солнце. Люди наблюдали за явлением на пляже и приветствовали его криками.

    В Бразилии кому-то удалось запечатлеть солнечный диск почти зеленым. Луна едва закрывает его.

    Те, кто стал очевидцем затмения, назвали небесное явление удивительным. При нем видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся рядом с Солнцем.

    На территории Южной Америки небесное явление наблюдали тысячи человек. Его пик длился около двух минут.

    Для россиян Московский планетарий устроил трансляцию затмения, которую можно было посмотреть в социальных сетях.