Последнее крыло без горячей воды закрылось на ремонт в СИЗО «Лефортово»

«В „Лефортове“ на днях закрылось на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды, и теперь все его заключенные содержатся в отремонтированных помещениях, где теперь есть нормальные унитазы вместо стоявших ранее стальных воронок, регулируемые пластиковые окна, наливные полы, телевизоры и холодильники», — рассказал он.

По словам Клина, ранее в ОНК Москвы поступали многочисленные жалобы от заключенных на отсутствие в камерах горячей воды и другие неудобства. Выглядело это всё «средневековьем».

Капитальный ремонт в СИЗО начался в ноябре 2017 года после неоднократных обращений к руководству ФСИН России со стороны ОНК Москвы и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Правда, некоторые бытовые проблемы в «Лефортово» пока сохраняются.

«Арестанты жалуются на отсутствие спортзала, на плохой прием телевизионного сигнала в камерах первого этажа, задержки писем и телеграмм от родственников, но администрация обещает после завершения ремонта в 2020 году подключить коллективную антенну. Но в целом можно сказать, что в уже отремонтированных камерах по условиям содержания „Лефортово“ становится одним из лучших следственных изоляторов», — сказал Клин.

В «Лефортово» нередко помещают обвиняемых в совершении преступлений высокопоставленных государственных служащих и известных предпринимателей. Например, в настоящее время здесь содержатся Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Также в «Лефортово» находитс бывший руководитель Главного следственного управления Москвы СК России Александр Дрыманов.