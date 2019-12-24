    24 декабря 2019, 13:24

    Последнее крыло без горячей воды закрылось на ремонт в СИЗО «Лефортово»

    Александр Кушак

    Последнее крыло СИЗО Лефортово, в камерах которого не было горячей воды, закрылось на капитальный ремонт. Об этом написал сайт RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Бориса Клина.

    «В „Лефортове“ на днях закрылось на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды, и теперь все его заключенные содержатся в отремонтированных помещениях, где теперь есть нормальные унитазы вместо стоявших ранее стальных воронок, регулируемые пластиковые окна, наливные полы, телевизоры и холодильники», — рассказал он.

    По словам Клина, ранее в ОНК Москвы поступали многочисленные жалобы от заключенных на отсутствие в камерах горячей воды и другие неудобства. Выглядело это всё «средневековьем».

    Капитальный ремонт в СИЗО начался в ноябре 2017 года после неоднократных обращений к руководству ФСИН России со стороны ОНК Москвы и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    Правда, некоторые бытовые проблемы в «Лефортово» пока сохраняются.

    «Арестанты жалуются на отсутствие спортзала, на плохой прием телевизионного сигнала в камерах первого этажа, задержки писем и телеграмм от родственников, но администрация обещает после завершения ремонта в 2020 году подключить коллективную антенну. Но в целом можно сказать, что в уже отремонтированных камерах по условиям содержания „Лефортово“ становится одним из лучших следственных изоляторов», — сказал Клин.

    В «Лефортово» нередко помещают обвиняемых в совершении преступлений высокопоставленных государственных служащих и известных предпринимателей. Например, в настоящее время здесь содержатся Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Также в «Лефортово» находитс бывший руководитель Главного следственного управления Москвы СК России Александр Дрыманов.