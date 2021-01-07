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    07 января 2021, 16:39

    После взрывов фонарей из подарка губернатора Мурманской области началась проверка

    Анатолий Минкин

    Почти четыре тысячи школьников Мурманской области получили специальный новогодний набор на губернаторской елке. В каждой коробке были сладкий набор, интерактивный глобус, набор для путешествий и фонарик. На все предметы был нанесен слоган: «На Севере — жить». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
    После взрывов фонарей из подарка губернатора Мурманской области началась проверка

    Накануне в социальных сетях появилась запись матери одного из школьников. Женщина рассказала, что поставленный на зарядку фонарик взорвался.

    Правительство Мурманской области начало проверку. Как рассказали РИА «Новости» в Министерстве информационной политики региона, пострадавший образец продукции передали поставщику. Техническая проверка назначена на 11 января. В ведомстве уточнили, что из 3,9 тысячи врученных подарков такая ситуация произошла только в двух случаях.

    «Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают», — уточнили в правительстве.

    В министерстве подчеркнули, что поставщик выиграл тендер, как того требует федеральный закон. Вся продукция в подарках имела необходимые сертификаты и акты, подтверждающие проведение испытаний.