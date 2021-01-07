После взрывов фонарей из подарка губернатора Мурманской области началась проверка

Накануне в социальных сетях появилась запись матери одного из школьников. Женщина рассказала, что поставленный на зарядку фонарик взорвался.

Правительство Мурманской области начало проверку. Как рассказали РИА «Новости» в Министерстве информационной политики региона, пострадавший образец продукции передали поставщику. Техническая проверка назначена на 11 января. В ведомстве уточнили, что из 3,9 тысячи врученных подарков такая ситуация произошла только в двух случаях.

«Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают», — уточнили в правительстве.

В министерстве подчеркнули, что поставщик выиграл тендер, как того требует федеральный закон. Вся продукция в подарках имела необходимые сертификаты и акты, подтверждающие проведение испытаний.