После введения пропускной системы нарушителей режима самоизоляции в Москве стало меньше

Тем не менее, такие все еще находятся. По словам участкового по Головинскому району капитана полиции Максима Захарова, проводится «разъяснительная работа с населением».

«Объясняем, что находиться на улицах сейчас небезопасно. Стараемся, конечно, поменьше штрафовать», — уточнил он.