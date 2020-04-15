    15 апреля 2020, 20:44

    После введения пропускной системы нарушителей режима самоизоляции в Москве стало меньше

    Дарья Морозова

    Количество нарушителей режима самоизоляции значительно уменьшилось после введения пропусков — рассказали полицейские. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Тем не менее, такие все еще находятся. По словам участкового по Головинскому району капитана полиции Максима Захарова, проводится «разъяснительная работа с населением».

    «Объясняем, что находиться на улицах сейчас небезопасно. Стараемся, конечно, поменьше штрафовать», — уточнил он.