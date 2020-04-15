После введения пропускной системы нарушителей режима самоизоляции в Москве стало меньше
Количество нарушителей режима самоизоляции значительно уменьшилось после введения пропусков — рассказали полицейские. Об этом сообщило РИА ФАН.
Тем не менее, такие все еще находятся. По словам участкового по Головинскому району капитана полиции Максима Захарова, проводится «разъяснительная работа с населением».
«Объясняем, что находиться на улицах сейчас небезопасно. Стараемся, конечно, поменьше штрафовать», — уточнил он.